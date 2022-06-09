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7 минут назад

Невеста составила правила для гостей, чем возмутила пользователей в сети

Мира Маркина

The Scottish Sun рассказали про материал, найденный ими на Reddit - туда девушка выложила список своих требований для гостей, приглашенных на ее свадьбу. Пользователи не слишком разделили ее позицию, однако отмети, что даже если сами требования не так уж и ужасны, то, как девушка их высказала - неприемлемо.

Невеста составила правила для гостей, чем возмутила пользователей
Фото: pexels.compexels.com

В ее списке встречаются такие требования: нельзя приводить на свадьбу детей, брать с собой тех, кто не получал приглашения, приходить в одежде не черного цвета (иначе нельзя будет фотографироваться), нельзя прикасаться к платью невесты тем, кто не был на девичнике, не фотографироваться с молодыми до их первого поцелуя, позаботиться самим о транспорте из ресторана в гостиницу, не заказывать песни. В числе прочего невеста отметила, что если гость обещал прийти на свадьбу и не явился - он вернет молодым деньги за свое место.

После всего этого шел пункт "веселиться". Однако в комментариях пользователи отметили, что после такого списка веселиться вряд ли кто-то захочет.

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Безумный мир,
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