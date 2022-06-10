Киты-убийцы напали на моряков среди ночи

Daily Mirror: косатки напали на яхту недалеко от испанского курорта Барбате
Ночью группа касаток, также известных как киты-убийцы, напала на парусную лодку неподалеку от популярного курорта Барбате в Испании, передает британская ежедневная газета Daily Mirror.
По данным издания, сразу после нападения испугавшиеся моряки срочно связались со спасательными службами, поскольку одна касаток успела протаранить девятиметровое парусное судно.
В газете подчеркнули, что спасатели отбуксировали пострадавшую лодку в порт. Среди членов экипажа пострадавших нет, заключили в испанском экстренном ведомстве.