Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
59 минут назад

Киты-убийцы напали на моряков среди ночи и протаранили их яхту

ЧП Столица

Daily Mirror: косатки напали на яхту недалеко от испанского курорта Барбате

Киты-убийцы напали на моряков среди ночи
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

Ночью группа касаток, также известных как киты-убийцы, напала на парусную лодку неподалеку от популярного курорта Барбате в Испании, передает британская ежедневная газета Daily Mirror.

По данным издания, сразу после нападения испугавшиеся моряки срочно связались со спасательными службами, поскольку одна касаток успела протаранить девятиметровое парусное судно.

В газете подчеркнули, что спасатели отбуксировали пострадавшую лодку в порт. Среди членов экипажа пострадавших нет, заключили в испанском экстренном ведомстве.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители