Киты-убийцы напали на моряков среди ночи

Daily Mirror: косатки напали на яхту недалеко от испанского курорта Барбате

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

Ночью группа касаток, также известных как киты-убийцы, напала на парусную лодку неподалеку от популярного курорта Барбате в Испании, передает британская ежедневная газета Daily Mirror.

По данным издания, сразу после нападения испугавшиеся моряки срочно связались со спасательными службами, поскольку одна касаток успела протаранить девятиметровое парусное судно.