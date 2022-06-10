Из пищевых отходов построят съедобные дома

Представьте себе дом, который можно съесть. Кажется, что это что-то из разряда кулинарии — торт в виде дома — или страшной сказки братьев Гримм про ведьму из пряничного домика.

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Но именно такое изобретение — съедобные стройматериалы — представили публике ученые из Токийского университета. Они разработали технологию, которая позволяет превращать пищевые отходы в потенциально съедобный «цемент». Как утверждают исследователи, эластичность материала в четыре раза больше, чем у обычного цемента.

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Такое изобретение поможет сократить выбросы метана от свалок, связанные с пищевыми отходами, и тем самым замедлить потепление. Более того, обычный цемент известен как один из самых «грязных» материалов на планете — с ним связано около 8% антропогенных выбросов.

Изначально бетон предполагалось делать из измельченного дерева, подвергая его нагреванию под давлением. Процесс состоял из трех этапов: сушка, измельчение и компрессия. Специального оборудования для этого не требовалось: все необходимое можно найти на Amazon.

Потом ученые решили испытать этот метод на пищевых отходах. Все предыдущие попытки использовать пищевые отходы для создания цемента требовали добавления пластика, чтобы биомасса не распадалась. Но исследователям из Токийского университета удалось получить цемент, просто изменив температуру нагревания и давление.

Главной технической проблемой было то, что для каждого вида продуктов эти температура и давление должны быть разные. Раньше пищевой цемент удавалось получить только из кофейной гущи или сажи, оставшейся после сжигания пищевых отходов. Команда из Токийского университета смогла сделать его из чайных листьев, апельсиновой кожуры, луковых очистков, китайской капусты и даже из остатков фаст-фуда!

Но самое интересное, что при добавлении специй бетон приобретал «аппетитный» цвет, запах и был даже неплох на вкус. Правда, чтобы материал стал съедобным, его надо было измельчить и сварить.

Чтобы насекомые и грызуны не «соблазнились» запахом и не погрызли бетон, а также чтобы он не подвергался действию влаги, ученые предлагают покрывать его лаком.

Из этого материала также можно делать посуду и мебель, или создавать дома-конструкторы на случай катастроф. Если доставить еду не получается, то пострадавшие всегда могут съесть кровать или стул.