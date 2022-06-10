Мужчина поймал сома с секс-игрушкой в желудке

Двое жителей американского города Шелбивилл, штат Индиана, отправились на реку Огайо ловить сомов и выловили девятикилограммовую рыбу, в желудке которой оказалась секс-игрушка. Об этом сообщает Fox 59.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ричард Кесар рассказал, что вместе с другом Йоном Хупом отправились на лодке на рыбалку в город Лоренсбург. Мужчины надеялись поймать голубого сома. Первой же попавшейся им рыбой оказался сом, желудок которого был подозрительно раздут. Рыбаки предположили, что это икра или съеденная сомом добыча.

Американцы продолжили рыбалку и выловили еще двух сомов, после чего Кесар решил повнимательнее рассмотреть первого. Он надавил на желудок рыбы и нащупал внутри два твердых объекта, которые та проглотила. Стало ясно, что это не икра.

Вернувшись домой, мужчины решили выпотрошить сома. В желудке рыбы они обнаружили шар из пенопласта, останки другой рыбы и игрушку для взрослых.

«Не представляю, как и почему она оказалась в реке», — подчеркнул Кесар.

Жена и трехлетняя дочь американца присутствовали при разделке рыбы, так как дочь любит помогать отцу разбирать улов.

«При виде секс-игрушки Хуп и мы с женой засмеялись. Жена сразу закрыла глаза дочери и отвернула ее от рыбы», — рассказал Кесар.

Он подчеркнул, что дочь до сих пор продолжает спрашивать, что было внутри сома.