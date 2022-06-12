Камень с Земли путешествовал с марсоходом более 120 дней

Путешествие по Марсу — одинокое существование для NASA Perseverance, но у исследовательского марсохода теперь есть попутчик: путешествующий автостопом «домашний камень», который застрял в одном из его колес.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

К счастью, марсианский камень не повлияет на научную миссию марсохода и доставляет лишь незначительное неудобство — например, камешек, застрявший в вашем ботинке.

Согласно заявлению НАСА, левое переднее колесо Perseverance случайно зацепило камень 4 февраля, или 341 сол – 341-й марсианский день марсианского года.

Камень периодически подвергался фотобомбированию изображений, сделанных передней левой камерой марсохода для предотвращения опасностей (Hazcam).

Недавние изображения показывают, что камень все еще кувыркается вместе с Настойчивостью через 126 дней (123 сола) после того, как он впервые зацепился за землю. поездка. (Солнце, или марсианский день, всего на 37 минут длиннее земного дня.)