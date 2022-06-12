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2 часа назад

Камень, путешествующий автостопом, путешествовал с марсоходом Perseverance более 120 дней

Реальный мир космоса

Путешествие по Марсу — одинокое существование для NASA Perseverance, но у исследовательского марсохода теперь есть попутчик: путешествующий автостопом «домашний камень», который застрял в одном из его колес.

Камень с Земли путешествовал с марсоходом более 120 дней
Фото: Реальный мир космосаРеальный мир космоса

К счастью, марсианский камень не повлияет на научную миссию марсохода и доставляет лишь незначительное неудобство — например, камешек, застрявший в вашем ботинке.

Согласно заявлению НАСА, левое переднее колесо Perseverance случайно зацепило камень 4 февраля, или 341 сол – 341-й марсианский день марсианского года.

Камень периодически подвергался фотобомбированию изображений, сделанных передней левой камерой марсохода для предотвращения опасностей (Hazcam).

Недавние изображения показывают, что камень все еще кувыркается вместе с Настойчивостью через 126 дней (123 сола) после того, как он впервые зацепился за землю. поездка. (Солнце, или марсианский день, всего на 37 минут длиннее земного дня.)

Камень путешествовал автостопом с Perseverance чуть более четверти миссии марсохода на Красной планете. Когда камень впервые поселился в колесе Perseverance, марсоход исследовал формацию Маас — участок кратера Езеро, который, как подозревают исследователи, состоит из древних потоков лавы.

Безумный мир,NASA,
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