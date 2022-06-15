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55 минут назад

Мужчина сделал татуировки обуви на ногах, потому что он "устал платить" за новую обувь

Газета.Ru

Татуировщик Дин Гантер, переехавший из ЮАР в Великобританию, сделал мужчине татуировки в виде кроссовок. Об этом сообщает CNN.

Мужчина сделал татуировки на ногах, чтобы не платить за новую обувь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гантер сказал, что заказчик устал покупать новую обувь, поэтому решил набить себе любимый дизайн спортивной обуви Nike в виде татуировки. Всего на работу потребовалось около 10 часов - 2 часа для того, чтобы сделать контуры будущего изображения, а еще 8 часов - для самой татуировки.

"Я хотел создать иллюзию того, что человек в обуви, даже если он ходит босиком. Это определенно заставит вас обратить на него внимание",

- поделился своей задумкой мастер.

Он ответил, что ему пришлось многое делать без трафарета, чтобы учесть все контуры тела. Именно поэтому работа над этим тату показалось ему особенно сложной.

Безумный мир,
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