Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
4 часа назад

Женщина рассказала о синяках и ссадинах после встречи с инопланетянами

Lenta.ru

51-летняя жительница Великобритании Мария Лейва уверена, что инопланетяне неоднократно похищали ее во сне. По словам женщины, внеземные существа жестоки и не раз оставляли на ее теле странные синяки и царапины, пишет Daily Mirror.

Женщина рассказала о синяках после встречи с инопланетянами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лейва рассказала, что инопланетяне похищают ее с раненого детства, а доказательством этого могут служить синяки и ссадины, которые появляются сами собой. Порой, после очередного контакта с пришельцами она просыпается вдали от дома и не знает, как там оказалась. Однажды ей даже пришлось вызывать такси, чтобы вернуться. По словам женщины, иногда внеземные существа будят ее среди ночи при помощи телепатических сообщений.

«Они говорят мне проснуться и подойти к окну, чтобы что-то показать»,

— заявила она.

Лейва утверждает, что инопланетяне всегда выглядят по-разному.

«Однажды я мыла посуду и увидела то, что могу описать как водянистую полупрозрачную фигуру у дерева. А еще я видела существ, похожих на людей. Они только чуть выше среднего роста и глаза у них миндалевидные, чуть больше, чем у человека»,

— рассказала она.

Британка признается, что раньше рассказывала о встречах с инопланетянами только родителям и дочери, так как боялась, что менее близкие люди могут посчитать ее сумасшедшей. Сейчас Лейва посещает конференции, посвященные инопланетянам и летающим тарелкам, по всему миру и с удовольствием общаться с единомышленниками. Кроме того, женщина утверждает, что ее дочь тоже всю жизнь видит пришельцев.

Безумный мир,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители