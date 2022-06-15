Женщина рассказала о синяках после встречи с инопланетянами

51-летняя жительница Великобритании Мария Лейва уверена, что инопланетяне неоднократно похищали ее во сне. По словам женщины, внеземные существа жестоки и не раз оставляли на ее теле странные синяки и царапины, пишет Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Лейва рассказала, что инопланетяне похищают ее с раненого детства, а доказательством этого могут служить синяки и ссадины, которые появляются сами собой. Порой, после очередного контакта с пришельцами она просыпается вдали от дома и не знает, как там оказалась. Однажды ей даже пришлось вызывать такси, чтобы вернуться. По словам женщины, иногда внеземные существа будят ее среди ночи при помощи телепатических сообщений.

«Они говорят мне проснуться и подойти к окну, чтобы что-то показать»,

— заявила она.

Лейва утверждает, что инопланетяне всегда выглядят по-разному.

«Однажды я мыла посуду и увидела то, что могу описать как водянистую полупрозрачную фигуру у дерева. А еще я видела существ, похожих на людей. Они только чуть выше среднего роста и глаза у них миндалевидные, чуть больше, чем у человека»,

— рассказала она.