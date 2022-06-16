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39 минут назад

12-летнего россиянина выгнали из магазина из-за длины волос

Lenta.ru

В Сургуте пришедшего за покупками 12-летнего мальчика выгнали из магазина из-за длинных волос. О произошедшем рассказала мать школьника в группе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

12-летнего мальчика выгнали из магазина из-за длины волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянки, продавец всячески глумилась над внешностью ее ребенка. Жительница Сургута даже взяла в руки ножницы и угрожала мальчику срезать волосы.

«А после сказали, чтоб родители подстригли его дома, и пока он не сделает мужскую прическу, в магазин его не пустят»,

— указала мать мальчика.

После обнародования истории мнения пользователей разделились. Некоторые из них не встали на защиту матери.

«Пацан должен быть пацаном. Сегодня хвостик, завтра сережка в ухо, а после завтра что?»

— возмутился комментатор. Другая женщина пояснила, что не приветствует хвостики-косички у мальчиков.

Ранее депутат Свердловской области Максим Демашин назвал школьника с длинными волосами слизняком. По мнению депутата, мать ребенка «отращивает ему волосы, как у девочки».

Причиной такого заявления российского депутата стал пост в группе, в котором сообщалось, что якобы на горке, которую построил Демашин, мальчик сломал руку.

Безумный мир,
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