Как выглядит моллюск-террорист

В тропических морях водятся брюхоногие моллюски конусы, которые считаются одними из самых ядовитых существ на планете. За что этих милых малышей прозвали биологическими террористами, расскажет “Рамблер”.
Яд Conus tulipa нужен для охоты на других моллюсков, червей, ракообразных и некрупных рыб. Ведь “режим питания нарушать нельзя”. К большому несчастью для людей приближаться к некоторым конусам смертельно опасно: сила их химического оружия такова, что они способны убить человека.
Особенно впечатляет способ охоты у моллюска Conus geographus. Он получает добычу, вытягивая в сторону жертвы рот-трубку и выбрасывая смесь токсинов прямо в воду. Облако яда окутывает несчастную рыбку и та теряет подвижность. Кушать подано!
Исследователи из американского Университета Юты проанализировали гены, кодирующие токсины этого моллюска. И два из них оказались похожи на инсулин. Дальнейшие эксперименты подтвердили догадку ученых: яд Conus geographus по большей части состоит из этого гормона. Выплескивая на рыбу облако синтезированного моллюском инсулина, конус погружает ее в гипогликемический шок. Поэтому жертва хищника практически не может уплыть от него (да и вообще двигаться). Авторы исследования также высказали предположение, что модифицированная форма инсулина делает невозможной защиту от нее.
Инсулиновый яд также продуцирует Conus tulipa – этот моллюск тоже питается рыбой. А вот у тех конусов, которые предпочитают охотиться на червей и моллюсков, инсулина в токсиновом “коктейле” обнаружить не удалось. Как и у особей, едящих рыбу, но добывающих ее с помощью зуба-”гарпуна”.
Вероятно, вынужденные использовать яд, C. geographus и C. tulipa нашли способ сделать его чрезвычайно смертоносным.