Как выглядит моллюск-террорист

В тропических морях водятся брюхоногие моллюски конусы, которые считаются одними из самых ядовитых существ на планете. За что этих милых малышей прозвали биологическими террористами, расскажет “Рамблер”.

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Яд Conus tulipa нужен для охоты на других моллюсков, червей, ракообразных и некрупных рыб. Ведь “режим питания нарушать нельзя”. К большому несчастью для людей приближаться к некоторым конусам смертельно опасно: сила их химического оружия такова, что они способны убить человека.

Особенно впечатляет способ охоты у моллюска Conus geographus. Он получает добычу, вытягивая в сторону жертвы рот-трубку и выбрасывая смесь токсинов прямо в воду. Облако яда окутывает несчастную рыбку и та теряет подвижность. Кушать подано!

Исследователи из американского Университета Юты проанализировали гены, кодирующие токсины этого моллюска. И два из них оказались похожи на инсулин. Дальнейшие эксперименты подтвердили догадку ученых: яд Conus geographus по большей части состоит из этого гормона. Выплескивая на рыбу облако синтезированного моллюском инсулина, конус погружает ее в гипогликемический шок. Поэтому жертва хищника практически не может уплыть от него (да и вообще двигаться). Авторы исследования также высказали предположение, что модифицированная форма инсулина делает невозможной защиту от нее.

Инсулиновый яд также продуцирует Conus tulipa – этот моллюск тоже питается рыбой. А вот у тех конусов, которые предпочитают охотиться на червей и моллюсков, инсулина в токсиновом “коктейле” обнаружить не удалось. Как и у особей, едящих рыбу, но добывающих ее с помощью зуба-”гарпуна”.