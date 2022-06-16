Самый татуированный человек в мире показал, как выглядел раньше

"Первая [татуировка] была сделана, когда мне было 16 лет и я путешествовал с цирком. Мне набили маленькую жонглерскую булаву на бедре, - рассказал Рич. - Я сделал ее на бедре, потому что не хотел, чтобы мама ее увидела. И с тех пор я просто делал по одной татуировке за раз".