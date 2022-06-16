Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
2 часа назад

Самый татуированный человек в мире показал, как выглядел раньше

Газета.Ru

Рекордсмен Книги Гиннесса по количеству татуировок Лаки Даймонд Рич из Новой Зеландии опубликовал фото, сделанное до того, как он нанес рисунки на тело. Об этом сообщает The Mirror.

Самый татуированный человек в мире показал, как выглядел раньше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рич начал набивать татуировки во время путешествий с цирковой труппой, когда ему было 16 лет.

"Первая [татуировка] была сделана, когда мне было 16 лет и я путешествовал с цирком. Мне набили маленькую жонглерскую булаву на бедре, - рассказал Рич. - Я сделал ее на бедре, потому что не хотел, чтобы мама ее увидела. И с тех пор я просто делал по одной татуировке за раз".

Теперь тело новозеландца напоминает одну сплошную татуировку. Считается, что у него покрыто краской 200% кожи. Дело в том, что на одно и то же место он бил татуировки по несколько раз, и чернила "в некоторых местах имеют глубину в три или четыре слоя".

По его словам, он делал тату у мастеров по всему миру. Приходя на сеанс, он предлагал участок тела и говорил действовать. В последний раз Лаки Даймонд Рич сделал татуировку шесть лет назад.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители