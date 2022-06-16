Самый татуированный человек в мире показал, как выглядел раньше

Рекордсмен Книги Гиннесса по количеству татуировок Лаки Даймонд Рич из Новой Зеландии опубликовал фото, сделанное до того, как он нанес рисунки на тело. Об этом сообщает The Mirror.
Рич начал набивать татуировки во время путешествий с цирковой труппой, когда ему было 16 лет.
"Первая [татуировка] была сделана, когда мне было 16 лет и я путешествовал с цирком. Мне набили маленькую жонглерскую булаву на бедре, - рассказал Рич. - Я сделал ее на бедре, потому что не хотел, чтобы мама ее увидела. И с тех пор я просто делал по одной татуировке за раз".
Теперь тело новозеландца напоминает одну сплошную татуировку. Считается, что у него покрыто краской 200% кожи. Дело в том, что на одно и то же место он бил татуировки по несколько раз, и чернила "в некоторых местах имеют глубину в три или четыре слоя".
По его словам, он делал тату у мастеров по всему миру. Приходя на сеанс, он предлагал участок тела и говорил действовать. В последний раз Лаки Даймонд Рич сделал татуировку шесть лет назад.