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2 часа назад

«Цунами» в небе поразило интернет-пользователей

Мира Маркина

Пользователь американского форума Reddit опубликовал видео, на котором запечатлено редкое природное явление. Публикация менее чем за сутки набрала более двух тысяч комментариев.

На ролике зрители увидели облака, похожие на большие волны.

«У меня создалось впечатление, будто это цунами. Я никогда не наблюдал подобные облака раньше», — написал автор публикации.

В комментариях один форумчанин объяснил, что на видео попали так называемые «валовые облака» — они формируются на границе атмосферных фронтов и часто сопровождаются скачками давления, ливнями и грозами.

«Это просто безумие. Отличные кадры», — отметил другой пользователь Reddit.
«Я выехал из-за поворота и ударил по тормозам (как и другие водители), потому что эти облака выглядели как огромная волна, которая вот-вот обрушится на нас. Это было невероятно», — поделился другой комментатор.

Ранее «Рамблер» рассказывал о семье с домашним питоном, которая шокировала пользователей сети.

Безумный мир,Видео,
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