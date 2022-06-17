«Цунами» в небе поразило интернет-пользователей

«Это просто безумие. Отличные кадры», — отметил другой пользователь Reddit.

«Я выехал из-за поворота и ударил по тормозам (как и другие водители), потому что эти облака выглядели как огромная волна, которая вот-вот обрушится на нас. Это было невероятно», — поделился другой комментатор.