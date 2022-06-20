В Тольятти огромный рой пчел атаковал подъезд в многоэтажке

Чтобы решить проблему, пришлось прибегнуть к помощи не только спасателей, но и пчеловодов.

Фото: СОВА СОВА

Жильцы многоквартирного дома на улице 40 лет Победы были крайне удивлены, когда увидели, что на фасаде обосновался огромный рой пчел. Откуда он мог там появиться и почему пчелы выбрали именно этот подъезд, остается загадкой.

Глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, отметил, что это один из самых редких случаев, который когда-либо отрабатывали спасатели. Он рассказал:

- К эвакуации насекомых пришлось помимо спасателей привлекать пчеловодов. Операция не заняла много времени, ни люди ни пчелы при этом не пострадали.