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2 часа назад

В Тольятти огромный рой пчел атаковал подъезд в многоэтажке

СОВА

Чтобы решить проблему, пришлось прибегнуть к помощи не только спасателей, но и пчеловодов.

В Тольятти огромный рой пчел атаковал подъезд в многоэтажке
Фото:  СОВА СОВА

Жильцы многоквартирного дома на улице 40 лет Победы были крайне удивлены, когда увидели, что на фасаде обосновался огромный рой пчел. Откуда он мог там появиться и почему пчелы выбрали именно этот подъезд, остается загадкой.

Глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, отметил, что это один из самых редких случаев, который когда-либо отрабатывали спасатели. Он рассказал:

- К эвакуации насекомых пришлось помимо спасателей привлекать пчеловодов. Операция не заняла много времени, ни люди ни пчелы при этом не пострадали.

Отметим, что насекомых-тружениц решили не уничтожать, а доставить и выпустить в более привычную среду обитания.

Безумный мир,Андрей Дербенев,
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