Невеста выгнала лучшую подругу с девичника из-за цвета ногтей

На форуме Reddit американка поделилась историей, как ее выгнали со свадьбы и девичника из-за маникюра. Историю девушки опубликовало издание Daily Mirror.

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Автор публикации объяснила, что дружила с невестой на протяжении 15 лет. Девушки почти никогда не ссорились. Когда подруге сделали предложение, та сразу попросила автора истории стать подружкой невесты.

Новобрачная решила устроить девичник. В день вечеринки подруга детства приехала пораньше, чтобы помочь с организацией. Однако в какой-то момент невеста отозвала ее в сторону для разговора.

«Она заявила, что я должна либо вырвать себе ногти, либо уйти домой», — призналась автор поста.

Дело в том, что у девушки были накладные ногти белого цвета. Невесте показалось, что подруга сделала такой маникюр специально и собиралась перетянуть внимание гостей на себя. По мнению виновницы торжества, «белый цвет предназначен исключительно для невесты на все сто процентов». Американка сочла требование и аргументы подруги возмутительными.

Девушки поссорились. Невеста потребовала подругу детства покинуть девичник.

Автор истории рассказала, что после инцидента ей стали писать знакомые, которые ругали ее за такое поведение. Более того, жених заявил, что девушка должна извиниться перед невестой и помириться с ней, «чтобы свадьба прошла гладко».

Пользователи Reddit встали на сторону автора поста.

«Это был девичник, а не свадьба. Нет никаких правил по поводу маникюра для девичника или свадьбы. Вам решать, как поступить, но знайте, что бы вы ни выбрали — она сумасшедшая», — написал один из пользователей.

Другой добавил: «Сомневаюсь, что кто-то кроме нее заметил маникюр, а если бы и заметил, то вряд ли стал весь день думать о ногтях свидетельницы».