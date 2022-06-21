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2 часа назад

Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу

Газета.Ruиещё 1

Жительница Бразилии вышла замуж за тряпичную куклу, пишет Mirror. Как рассказала женщина, это была любовь с первого взгляда, и теперь у пары даже есть «ребенок».

Бразильянка вышла замуж за тряпичную куклу
Фото: Газета.руГазета.ру

Мейровон Мораес часто жаловалась своей матери, что ей одиноко, поэтому женщина связала для той тряпичную куклу, которую назвала Марсело. Как только дочь увидела игрушку, она сразу в нее влюбилась и решила, что это партнер ее мечты.

«Он не ссорится со мной, не спорит и просто понимает меня», — рассказала женщина.

По словам Мейровон, у них с Марсело завязался бурный роман, который привел к свадьбе. На церемонии присутствовали 250 гостей, ставшие свидетелями заключения брака. 37-летняя Мораес описывает семейную жизнь с куклой как замечательную, но обвиняет супруга в том, что тот может быть ленивым.

«Марсело появился в моей жизни, и все обрело смысл. Свадьба была для меня замечательным днем, очень важным, очень эмоциональным», — добавила бразильянка.

Женщина также добавила, что у нее с Марсело появился «ребенок» — маленькая тряпичная кукла.

Ранее мужчина из Индонезии женился на рисоварке и устроил с ней свадебную фотосессию.

Безумный мир,
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