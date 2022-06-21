Концерт группы Rammstein «почувствовал» даже датчик землетрясений

Сейсмограф, который расположен в гамбургском научном центре DESY, зафиксировал концерт группы Rammstein. Этот датчик был создан, чтобы изучать физику элементарных частиц. Интересно то, что он «увидел» не звук, а поперечные колебания почвы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

DESY расшифровывается как Deutsches Elektronen-Synchrotron — немецкий электронный синхротрон. Научный инструмент вообще-то был спроектирован так, чтобы выдерживать разнообразные шумы. Рядом с центром находится арена «Фолькспаркштадион», на которой проводятся концерты.

17 июня 2022 года официальный аккаунт DESY опубликовал изображение показаний сейсмометра, обслуживающего источника рентгеновского излучения PETRA III. Там был виден аномально большой и шумный пик. По времени он совпал с концертом группы Rammstein.