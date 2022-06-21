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1 час назад

Водитель не пустил в автобус пассажирку с жареной курицей

Газета.Ru

В Лондоне водитель автобуса не пустил пассажирку с жареной курицей, пишет LADBible. Как рассказала женщина, шофер сказал ей либо выбросить еду, либо оставаться на остановке.

Водитель не пустил в автобус пассажирку с жареной курицей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

23-летняя Грейс Эдун ждала автобус, когда на часах уже было 12 ночи. В руке у британки был пакет с жареной курицей, которую она планировала съесть дома. Когда транспорт подъехал, женщина попыталась пройти на посадку, но водитель отказался пропускать ее.

Оказалось, шофера возмутила именно жареная курица. Мужчина сообщил пассажирке: или она выкидывает курицу, или никуда не едет.

«Ночью бывает довольно страшно, и мне пришлось бы в одиночку ждать другого автобуса. Я не могла в это поверить, думала, что это шутка», — вспоминает Грейс.

Как объяснил водитель, он не может пропустит Грейс с едой, потому что она нарушает правила транспортной компании. Британка же считает, что мужчина пошел на принцип из-за вредности, потому что она уже не раз каталась по этому маршруту с жареной курицей.

Грейс пришлось оставить фастфуд, иначе бы она не попала домой. На следующий день она написала жалобу на водителя. Представители компании сообщили, что провели с сотрудником беседу.

Безумный мир,
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