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40 минут назад

Мужчина со сковородой защитился от крокодила и попал на видео

Мира Маркина

Владелец австралийского паба отразил атаку крокодила с помощью сковородки и остался жив, сообщает Daily Mail.

Борьба Кая Хансена и двухметрового крокодила попала на видео. Мужчина уверенно нанес крокодилу несколько ударов сковородой, чем усмирил агрессивную рептилию. «Противнику» Кая не оставалось ничего более, кроме как отползти к реке.

Как выяснилось, Кай защищал посетителей своего паба. По словам героя видеоролика, крокодил подошел к заведению слишком близко и начал проявлять агрессию. Поэтому австралийцу пришлось напасть на него.

К слову, это не первое сражение Кая Хансена с рептилиями. В 2018 году его пса съел трехметровый крокодил, хотя мужчина отчаянно пытался спасти питомица. Кай признался, что не боится этих крупных рептилий и реагирует на них, как на обычных животных.

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Безумный мир,Видео,
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