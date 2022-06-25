Ученые США и Китая разрабатывают экологичные автомобили на человеческой моче

Этого ресурса сегодня на планете Земля много, и заканчиваться в ближайшей перспективе он не будет

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Отсутствие технологий, способных эффективно извлекать аммиак в условиях ограниченного пространства, сделало его малоизученным в качестве энергоносителя», — TNW.

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На фоне массовой электрификации транспортных средств из-за глобального потепления вопрос коммерческого транспорта остается открытым. Как стало известно «Max-Cars», альтернативой для грузовиков может стать человеческая моча. А именно – извлеченный из нее аммиак. В мире сегодня ученые сразу нескольких стран пытаются вывести технологию из лаборатории и разработать промышленные образцы.

MAN Solution в Дании работает над создание 2х-тактного мотора с возможностью выбора топлива. Первые агрегаты хотят поставить на рынок уже в 2023 году.

Amogy в США запустилась в 2020 году и ориентируется на чистые технологии, базированные на аммиаке. Уже сегодня у компании есть реактор, способный расщеплять аммиак для получения водорода. Первые успехи – топливо для трактора, который смог ездить на гибридной системе топливных элементов несколько часов. Компания привлекает новые инвестиции и продолжает расширять исследования.

В 2021 году исследователи Гонконгского технологического университета показывали электрокар на топливных элементах с аммиаком. Это была тележка для гольфа, которую создавали вместе с Оксфордским университетом. Изучают мочу в качестве топлива и в Исследовательской лаборатории армии США.

Но первые лабораторные способы получить водород из человеческой мочи относятся еще к 2009 году. Уже тогда доктор Джераддин Ботте получил водород из мочи дешевле, чем его получали из воды.

Несмотря на многолетние исследования, двигатели на моче все еще не выехали из лабораторий. Проблема в масштабировании. То, что работает на небольших объемах, все еще не может полноценно обеспечивать человечество в промышленных масштабах. Хотя как раз моча сегодня возобновляемый ресурс, который явно не заканчивается.

Аммиак практические единственное жидкое химическое соединение NH3. Его плюс в отсутствии углерода в формуле. А значит, он при сгорании не может выделять углекислый газ и другие парниковые газы. При этом аммиак предлагает больше плотность энергии, чем батареи и водородные топливные элементы. Как раз эта характеристика по плотности энергии важна для грузовиков и самолетов.