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4 часа назад

Друзья опоздали на свадьбу и потребовали с жениха 320 тысяч

Мира Маркина

Друзья подали в суд на жениха и потребовали от него денежную компенсацию за то, что они опоздали на свадьбу. Об этом пишет Economic Times.

Друзья опоздали на свадьбу и потребовали с жениха 320 тысяч
Фото: pxhere.compxhere.com

Ситуация произошла в городе Хардвар штата Уттаракханд. Жених по имени Рави попросил своего друга Чандрашехара помочь раздать приглашения на свадьбу. На них было написано, что церемония начнется в 17:00.

Друзья приехали к этому времени, а оказалось, что жених с невестой уже ушли. Молодожены отправили их домой, потому что те все равно опоздали.

Тогда Чардрашехар решил предъявить ему иск за издевательство, нанял адвоката и потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рупий (321,2 тысячи рублей) и публичные извинения.

Ранее стало известно, что рыбаки поймали редкого окуня за 890 тысяч.

Безумный мир,
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