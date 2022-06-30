Друзья опоздали на свадьбу и потребовали с жениха 320 тысяч

Друзья подали в суд на жениха и потребовали от него денежную компенсацию за то, что они опоздали на свадьбу. Об этом пишет Economic Times.

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Ситуация произошла в городе Хардвар штата Уттаракханд. Жених по имени Рави попросил своего друга Чандрашехара помочь раздать приглашения на свадьбу. На них было написано, что церемония начнется в 17:00.

Друзья приехали к этому времени, а оказалось, что жених с невестой уже ушли. Молодожены отправили их домой, потому что те все равно опоздали.

Тогда Чардрашехар решил предъявить ему иск за издевательство, нанял адвоката и потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рупий (321,2 тысячи рублей) и публичные извинения.