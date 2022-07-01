Жительница Новосибирска уволилась с работы из-за сурикатов

По ее словам, первого суриката у себя в квартире женщина поселила больше года назад. За питомцем она ездила в Красноярск и заплатила за него больше 30 тысяч рублей. Вскоре сибирячка завела еще одного суриката.
И теперь решила уволиться с работы, так как ей нужно ухаживать за животными. Женщина рассказала, что сурикаты сильно привязываются к хозяевам, а оставлять их в квартире одних нельзя. Других проблем в жизни с сурикатами особо нет. Зато есть милые привычки, которые покоряют сердца даже равнодушных к экзотическим животным людей. Например, питомцы обожают смотреть телевизор.
А вот их узнаваемая привычка подниматься на задние лапы и смотреть вдаль - это способ проверить, нет ли вокруг опасности. Также у зверьков имеются и недостатки. Они нечистоплотны - постоянно отрывают обои и плинтуса, все роняют и царапают и даже делают дыры в стенах. Из-за этого ремонт дома женщине приходится обновлять каждый год.