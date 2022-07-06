Мужчина сорвал джекпот благодаря номерам такси

51-летний мужчина рассказал, что у него были проблемы с машиной, и ему пришлось вызвать Uber.

«В тот день ко мне приехал приятный водитель. Мы разговорились, пока он вез меня на работу», — пояснил он.

Поскольку американцу понравился водитель, он запомнил номера его автомобиля. Позднее он зашел в магазин, чтобы купить лотерейные билеты, и решил вписать в один из них числа, совпадающие с номером такси. К его удивлению, они совпали с числами, выпавшими во время тиража лотереи. Выигрыш составил 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).