Американец обнаружил в кровати ядовитое насекомое "из ада"

Житель США с утра проснулся в своей кровати и обнаружил рядом с собой ядовитую сколопендру, пишет Mirror. По словам мужчины, она была похожа на «существо из ада».

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35-летний Джесси Пай из Техаса открыл с утра глаза и заметил рядом с собой незнакомое ему существо, похожее на гусеницу. Мужчина буквально выпрыгнул из кровати, пытаясь понять, что он только что увидел.

«Это напоминало гигантского червя, я не был уверен, что именно это было, но понимал, что ничего хорошего», — поделился мужчина.

Джесси сделал несколько фотографий сколопендры и опубликовав кадры в соцсетях, назвав многоножку «существом из ада». Специалисты в комментариях сообщили, что в дом мужчины заползла гигантская рыжеволосая многоножка.

Как правило, ее укус вызывает острую, жгучую боль. Из-за воздействия яда у пострадавшего может появиться тошнота, головная боль и некроз кожи.