Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Американец обнаружил в кровати ядовитое насекомое "из ада"

Газета.Ru

Житель США с утра проснулся в своей кровати и обнаружил рядом с собой ядовитую сколопендру, пишет Mirror. По словам мужчины, она была похожа на «существо из ада».

Американец обнаружил в кровати ядовитое насекомое "из ада"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летний Джесси Пай из Техаса открыл с утра глаза и заметил рядом с собой незнакомое ему существо, похожее на гусеницу. Мужчина буквально выпрыгнул из кровати, пытаясь понять, что он только что увидел.

«Это напоминало гигантского червя, я не был уверен, что именно это было, но понимал, что ничего хорошего», — поделился мужчина.

Джесси сделал несколько фотографий сколопендры и опубликовав кадры в соцсетях, назвав многоножку «существом из ада». Специалисты в комментариях сообщили, что в дом мужчины заползла гигантская рыжеволосая многоножка.

Как правило, ее укус вызывает острую, жгучую боль. Из-за воздействия яда у пострадавшего может появиться тошнота, головная боль и некроз кожи.

Позже Пай добавил, что выкинул многоножку на улицу вместе с постельным бельем.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители