Владелица похоронного бюро торговала органами умерших

45-летняя Хесс совместно со своей матерью Ширли Кох управляли похоронным бюро в Сансет-Меса в Монтроузе. В 2020 году они были арестованы, им предъявили обвинения в мошенничестве и незаконной перевозке опасных материалов. Так, в обвинительном заключении говорится, что в период с 2010 по 2018 год Хесс и Кох предлагали семьям умерших кремировать тела за $1000 и больше, однако многие останки до кремации так и не доходили.