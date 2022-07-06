Владелица похоронного бюро торговала органами умерших

В Колорадо владелица похоронного бюро Меган Хесс признала себя виновной в продаже органов умерших. Об этом сообщает NBC News.
45-летняя Хесс совместно со своей матерью Ширли Кох управляли похоронным бюро в Сансет-Меса в Монтроузе. В 2020 году они были арестованы, им предъявили обвинения в мошенничестве и незаконной перевозке опасных материалов. Так, в обвинительном заключении говорится, что в период с 2010 по 2018 год Хесс и Кох предлагали семьям умерших кремировать тела за $1000 и больше, однако многие останки до кремации так и не доходили.
Также следствию стало известно, что в 2009 году Хесс создала некоммерческую организацию Sunset Mesa Funeral Foundation, занимающуюся бизнесом в качестве донорской службы.
Часть обвинений с Хесс, предположительно, будет снята по соглашению о признании вины. Тем не менее женщине грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.