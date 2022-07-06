В США 17-летняя девушка потеряла ногу после нападения акулы

Во Флориде 17-летней девушке удалось спастись после нападения акулы, однако врачи были вынуждены удалить ей ногу. Об этом сообщает NBC News.
Инцидент произошел на пляже Китон-Бич на побережье Мексиканского залива 30 июня. Пострадавшая Эддисон Бетеи плавала на глубине 1,5 метров, когда на нее напала акула весом чуть более 4 кг. Брат Бетеи заметил происходящее и нырнул в воду, после чего стал бить акулу, пока та не уплыла.
Бетеи оказали экстренную помощь, однако часть ее правой ноги чуть выше колена оказалась серьезно повреждена. Теперь врачи ампутируют поврежденную часть ноги девушки.
«Это наилучший сценарий для Эддисон, чтобы вернуть ее к максимально нормальной жизни», — заявила мать пострадавшей.