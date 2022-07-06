В США 17-летняя девушка потеряла ногу после нападения акулы

Во Флориде 17-летней девушке удалось спастись после нападения акулы, однако врачи были вынуждены удалить ей ногу. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел на пляже Китон-Бич на побережье Мексиканского залива 30 июня. Пострадавшая Эддисон Бетеи плавала на глубине 1,5 метров, когда на нее напала акула весом чуть более 4 кг. Брат Бетеи заметил происходящее и нырнул в воду, после чего стал бить акулу, пока та не уплыла.