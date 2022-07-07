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2 часа назад

Американцев напугало ярко-зеленое небо

Мира Маркина

Жители штата Южная Дакота (США) столкнулись с необыкновенным природным явлением, которое испугало их. Новость об этом опубликована на портале NDTV.

Люди терялись в догадках относительно того, что стало причиной окрашивания неба в ярко-зеленый цвет. Некоторые интернет-пользователи, предположили, что оказались в сериале «Очень странные дела». Другие тщетно искали научное обоснование природному явлению.

А оно было. Метеоролог Национальной метеорологической службы США объяснил, что облака обрели зеленый цвет вследствие преломления света от закатного яркого солнца и взаимодействия с частицами воды и льда.

«Для достижения такого эффекта в облаке требуется огромное количество воды», — отметил эксперт.

Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне испугались гигантских жуков размером в пол-ладони.

Безумный мир,Видео,
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