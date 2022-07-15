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1 час назад

Гроздь винограда продали на аукционе за рекордные 1,4 миллиона йен

Диана Товсепова

В Японии груздь винограда ушла с молотка за тысячи долларов.

Гроздь винограда продали на аукционе за рекордные 1,4 миллиона йен
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Гроздь высококачественного красного винограда была продана в Японии за рекордные 1,4 миллиона иен (12 700 долларов США) на первом в сезоне аукционе фруктов в префектуре Исикава, город Канадзава.

Сорт винограда называется "Руби Роман". Се Минг-та, управляющий сетью премиальных японских супермаркетов Yumaowu на Тайване, закупил этот сорт винограда через оптовика в Канадзаве, где его вывели и эксклюзивно выращивали.

«Я хочу познакомить жителей Тайваня с Руби Роман. Если подумать о годе напряженной работы производителей (винограда), 1,4 миллиона иен — это дешево», — сказал Се Минг-та, управляющий сетью Yumaowu.

На первый в этом сезоне аукцион было отправлено 253 связок Ruby Roman.

«Солнечные дни с высокими температурами продолжались непосредственно перед сбором урожая, поэтому мы смогли собрать виноград с повышенной сладостью», — объяснил производитель винограда.

Виноград этого сорта известен высоким содержанием сахара, низкой кислотностью и большим размером (виноградины достигают размера мячика для пинг-понга). На рынке сорт появился в августе 2008 года.

Фрукты премиум-класса и другие высококачественные продукты, как правило, продаются по очень высоким ценам на аукционах в Японии, и покупатели часто используют ставки в рекламных целях.

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Безумный мир,
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