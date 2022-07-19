Жених и невеста составили необычный брачный контракт

Жених и невеста в индийском штате Ассам перед свадьбой подписали необычный брачный контракт, в котором пообещали друг другу не злоупотреблять пиццей и ежедневно ходить в спортзал. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Молодожены Шанти и Минту перед свадьбой подписали составленное невестой соглашение, в котором расписано то, что они могут и не могут делать. В числе прочих обещаний в документе содержался запрет на походы на вечеринки поодиночке и оговорен пункт о том, что посещать магазины новобрачные будут каждые 15 дней.

Они также пообещали друг другу снимать хорошие фотографии на каждой вечеринке, носить сари каждый день и устраивать особые завтраки по воскресеньям.

Контракт представлял собой большой лист ватмана, украшенный свадебными узорами с голубыми цветами. Жених и невеста подписали документ в присутствии свидетелей, которые заверили его своими подписями.

Брачные соглашения незаконны в Индии, а брак не рассматривается как деловое соглашение, но некоторые семьи бизнесменов все равно составляют такие документы. Они нужны для того, чтобы жена понимала, что получит в случае развода.