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31 минуту назад

В Подмосковье страус сбежал от хозяина в лес за черникой

Мослентаиещё 2

Страус дважды за сутки сбежал от хозяина и был пойман в подмосковном лесу за поеданием черники. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства региона.

В Подмосковье страус сбежал от хозяина в лес за черникой
Фото: МослентаМослента

«Повторно сбежавшего страуса вновь нашли в подмосковном лесу на прежнем месте. Он в другие точки не убегает, пасется на одном месте. Пока его хлебом приманивают, идет. А как хлеб заканчивается — возвращается опять на чернику»,

— рассказали представители лесного хозяйства.

В пресс-службе отметили, что на этот раз экзотическую птицу поймал сам хозяин, приманив ее хлебом. До этого страус сбегал 19 июля — в лесу его обнаружил сотрудник Северного участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ Московской области «Мособллес» Александр Трешкин.

Ранее на одной из улиц подмосковного Дмитрова местные жители заметили живого тигра.

Безумный мир,
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