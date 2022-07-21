Обклеенная скотчем звезда plus-size снялась для обложки журнала

Американская певица и звезда plus-size Lizzo обклеила тело скотчем и снялась для обложки сентябрьского номера британского Elle. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, стала главной героиней сентябрьского номера Elle UK. Дива plus-size появилась на обложке журнала полностью обклеенной желтым скотчем с надписью Balenciaga, повторив образ Ким Кардашьян.

Четыре месяца назад, в марте, звезда реалити-шоу посетила показ Демны Гвасалия в рамках Недели моды в Париже в аналогичном образе, вызвав бурные обсуждения в социальных сетях. В социальных сетях завирусилось видео-бекстейдж со съемки, которым поделилась сама Lizzo. В ролике обклеенная скотчем певица танцует под собственный трек About Damn Time.

"Я сумасшедшая. Просто слушайте песню и ничего не спрашивайте",

— пошутила она.