Мужчина, не отгадавший ни одного числа, выиграл 3 млн в лотерею

Пермяк выиграл в лотерею 3 миллиона рублей, не угадав ни одного числа. По правилам розыгрыша «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все в диапазоне от 1 до 24, передают СМИ.