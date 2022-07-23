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8 минут назад

Мужчина, не отгадавший ни одного числа, выиграл 3 млн в лотерею

Ura.Ruиещё 2

Пермяк выиграл в лотерею 3 миллиона рублей, не угадав ни одного числа. По правилам розыгрыша «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все в диапазоне от 1 до 24, передают СМИ.

Мужчина, не отгадавший ни одного числа, выиграл 3 млн в лотерею
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Житель Перми выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Пермяк не смог отгадать ни одного выпавшего числа и стал обладателем суперприза»,

— написано на сайте «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

По данным издания, победитель еще не успел обратиться за выигрышем. В феврале URA.RU уже сообщало о подобном случае. Тогда пермяк выиграл в лотерее 19 миллионов, назвав неправильные числа.

Безумный мир,Столото,
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