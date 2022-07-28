Девушка проснулась среди ночи и нашла под простынями питона

В пригороде Мумбаи в Индии змея заползла под простыни, на которых спала девушка. Об этом сообщает Times of India.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Около двух часов ночи 16-летняя девушка проснулась, позвала мать и пожаловалась, что под простынями на полу, на которых она спала, что-то шевелится. Сначала родители не обратили внимания на ее жалобу и подумали, что дочь говорит во сне. Но когда они окончательно пробудились и подняли простыни, то обнаружили под ними свернувшегося кольцом иероглифового питона.