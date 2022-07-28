Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Девушка проснулась среди ночи и нашла под простынями питона

Lenta.ru

В пригороде Мумбаи в Индии змея заползла под простыни, на которых спала девушка. Об этом сообщает Times of India.

Девушка проснулась среди ночи и нашла под простынями питона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Около двух часов ночи 16-летняя девушка проснулась, позвала мать и пожаловалась, что под простынями на полу, на которых она спала, что-то шевелится. Сначала родители не обратили внимания на ее жалобу и подумали, что дочь говорит во сне. Но когда они окончательно пробудились и подняли простыни, то обнаружили под ними свернувшегося кольцом иероглифового питона.

Семья побросала постельное белье и отбежала подальше от рептилии. После этого змея переползла в другую комнату и обосновалась там. Переполох разбудил соседей, и кто-то из них вызвал змееловов. К моменту, когда на место происшествия приехали специалисты, змея уползла из спальни. В итоге ее удалось найти в углу кухни. Пресмыкающееся изловили и выпустили в дикую природу.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители