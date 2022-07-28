Обезьяна охраняла своего пьяного хозяина, пока он спал на лужайке

В Геленджике прохожие заметили необычную картину: мужчина спал на лужайке, а охраняла его сон довольно агрессивная обезьяна, об этом сообщили в Telegram-канале «Геленджик. Происшествия».

Очевидцы отметили, что мужчину пытались разбудить, однако животное, сидевшее рядом с ним на поводке, не позволяло никому подойти к хозяину.

Ситуацию удалось разрешить, когда предприимчивые прохожие смогли переключить внимание обезьяны на себя, в то время как другие все же разбудили спящего гражданина. Оказалось, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. После этого мужчина удалился в неизвестном направлении, посадив обезьяну себе на плечо.