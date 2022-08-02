В Бразилии муравьи заказали несколько книг в интернете

Она оставила свой Kindle на зарядке на несколько дней, и внутрь устройства заползли насекомые. Мариана Вьейра рассказала изданию TecMundo, что муравьи бегали по сенсорному экрану и таким образом совершили покупку романа Айзека Азимова «Роботы и империя». Вскоре Вьейра получила уведомление на телефон о приобретении ещё одной книги.