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24 минуты назад

В Бразилии муравьи купили несколько книг хозяйке забытого планшета

Говорит Москваиещё 1

Она оставила свой Kindle на зарядке на несколько дней, и внутрь устройства заползли насекомые. Мариана Вьейра рассказала изданию TecMundo, что муравьи бегали по сенсорному экрану и таким образом совершили покупку романа Айзека Азимова «Роботы и империя». Вскоре Вьейра получила уведомление на телефон о приобретении ещё одной книги.

В Бразилии муравьи заказали несколько книг в интернете
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Когда женщина проверила планшет, то обнаружила на нём десятки муравьёв. Из-за их активности сенсорный экран вышел из строя.

«Мой совет: не оставляйте Kindle без дела. Читайте», — заключила бразильянка.

Безумный мир,Айзек Азимов,
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