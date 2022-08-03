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2 часа назад

Питавшаяся кошачьим кормом студентка разбогатела и раскрыла секрет своего успеха

Lenta.ru

Жительница Лондона Сара Грин вынуждена была питаться кошачьим кормом в студенческие годы, после чего нашла способ разбогатеть. Свой секрет успеха она раскрыла в интервью Daily Star.

Питавшаяся кошачьим кормом студентка разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что во время учебы на факультете психологии студентка периодически ела консервы для животных, воровала гель для душа у соседей по квартире и даже подстригла волосы ради экономии.

«Я покупала макароны за 29 пенсов (около 20 рублей) и чипсы с солью. Мне едва хватало средств даже на это. В нашу квартиру часто ходил кот, и подруги покупали ему консервированного лосося. Когда у меня не было еды, я пробиралась на кухню и съедала содержимое банки», — призналась Грин.

Однажды собеседница издания наткнулась на бесплатную соцсеть Bloc, которая платит своим пользователям криптовалюту на посещение ресторанов и баров Лондона. Отмечается, что британка зарегистрировалась в ней ради эксперимента.

«Я постепенно начала ходить в разные заведения, заказывая безалкогольные коктейли и наблюдая за работой. Через несколько недель мой криптовалютный счет стал расти, чего я даже не ожидала. Я стала относиться к этому серьезнее, посещала все больше мест. За пару месяцев я заработала больше пяти тысяч фунтов стерлингов (около 369 тысяч рублей) и потратила их на улучшение качества жизни: ела в лучших ресторанах, посещала салоны красоты, купила косметику», — поделилась героиня материала.

Безумный мир,Сара Грин,Chanel,
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