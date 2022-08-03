Питавшаяся кошачьим кормом студентка разбогатела

«Я постепенно начала ходить в разные заведения, заказывая безалкогольные коктейли и наблюдая за работой. Через несколько недель мой криптовалютный счет стал расти, чего я даже не ожидала. Я стала относиться к этому серьезнее, посещала все больше мест. За пару месяцев я заработала больше пяти тысяч фунтов стерлингов (около 369 тысяч рублей) и потратила их на улучшение качества жизни: ела в лучших ресторанах, посещала салоны красоты, купила косметику», — поделилась героиня материала.