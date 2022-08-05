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1 час назад

Женщина наняла мужу любовницу за 25 тысяч рублей в месяц

Lenta.ru

Жительница Таиланда организовала в соцсетях кампанию по поиску любовницы для мужа. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина наняла мужу любовницу за 25 тысяч рублей в месяц
Фото: Lenta.ruLenta.ru

44-летняя Паттима опубликовала в TikTok вакансию любовницы для мужа. К кандидаткам предъявлялись многочисленные требования. Им следовало быть не младше 30 и не старше 35 лет, иметь оконченное высшее образование или ученую степень и медицинскую справку об отсутствии ВИЧ. Взамен любовнице обещали жалование, составляющее 15 тысяч бат (25 тысяч рублей) в месяц, бесплатное проживание и питание.

«Две сотрудницы будут наняты для помощи с документами в офисе, еще одна должна будет заботиться обо мне, моем муже и моем ребенке»,

— отметила Паттима и пообещала, что будет хорошо относиться к любовницам мужа, но им придется помогать ей по хозяйству.

«Я предоставляю своему мужу возможность выбирать, с кем он хочет спать или быть. Никакого расписания не будет, он сможет выбирать самостоятельно»,

— сказала она.

Запись набрала более 56 тысяч лайков и две тысячи комментариев. В результате пара нашла 33-летнюю женщину, которая присоединилась к семье в качестве любовницы.

Позднее Паттима рассказала, что женщина не совсем соответствовала ожиданиям мужа. Хотя изначально она заявляла о наборе трех кандидаток, после этого вакансия была закрыта.

Безумный мир,
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