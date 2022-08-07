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2 часа назад

Французский ученый Клайн извинился за твит, в котором выдал фото колбасы за снимок звезды

Газета.Ruиещё 3

Французский ученый Этьен Клайн извинился за то, что в соцсетях выдал снимок ломтика колбасы за снимок звезды Проксима Центавра.

Ученый признался, что выдал фото колбасы за снимок звезды
Фото: Газета.руГазета.ру

Пару дней назад Клайн опубликовал в сети якобы сделанную телескопом «Джеймс Уэбб» фотографию. На ней, как утверждал француз, была запечатлена красная звезда на черном фоне. Автор снимка сначала восхитился уровнем детализации изображения, но спустя некоторое время признался, что это было на самом деле.

«Я прошу прощения перед теми, кого мой розыгрыш, в котором не было ничего оригинального, мог шокировать. Целью розыгрыша был всего лишь призыв к осторожности с изображениями, которые кажутся красноречивыми сами по себе», — оправдался он в Twitter после того, как его первоначальная публикация стала вирусной.

Проксима Центавра — красный карлик, ближайшая к Солнцу звезда. В ее системе обнаружены как минимум три планеты.

Ранее сообщалось, что специалисты американской астрономической лаборатории NOIRLab при помощи астронома-любителя Джузеппе Донателло открыли новую галактику в созвездии Пегаса. По мнению специалистов, звезды этой галактики ― одни из самых первых, которые появились на заре создания Вселенной. Такие объекты хранят огромное количество информации о формировании древнейших звезд.

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