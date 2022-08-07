Ученый признался, что выдал фото колбасы за снимок звезды

«Я прошу прощения перед теми, кого мой розыгрыш, в котором не было ничего оригинального, мог шокировать. Целью розыгрыша был всего лишь призыв к осторожности с изображениями, которые кажутся красноречивыми сами по себе», — оправдался он в Twitter после того, как его первоначальная публикация стала вирусной.