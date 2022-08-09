Семья из США купила дом и обнаружила в нем сюрприз

Семья из США купила дом и выяснила, что туда проникли коровы, которые жили там месяц.

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Американцы планировали переехать в новое жилище спустя четыре недели после покупки. В течение этого времени родственница владельцев должна была следить за домом, но она так ни разу и не приехала.

Спустя месяц хозяева переехали и обнаружили в доме пять коров. Животные испортили полы и стены – кругом была грязь и фекалии. По мнению владельцев, коровам пришлось использовать дом в качестве укрытия из-за бури, которая прошла не так давно.

Семья поделилась историей с пользователями сети. Те, в свою очередь, отметили, что американцам понадобится очень много времени, чтобы привести дом в нормальное состояние. А кто-то и вовсе посоветовал избавиться от недвижимости: