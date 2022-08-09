Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Семья из США купила дом и обнаружила в нем сюрприз

Мира Маркина

Семья из США купила дом и выяснила, что туда проникли коровы, которые жили там месяц.

Семья из США купила дом и обнаружила в нем сюрприз
Фото: unsplashunsplash

Американцы планировали переехать в новое жилище спустя четыре недели после покупки. В течение этого времени родственница владельцев должна была следить за домом, но она так ни разу и не приехала.

Спустя месяц хозяева переехали и обнаружили в доме пять коров. Животные испортили полы и стены – кругом была грязь и фекалии. По мнению владельцев, коровам пришлось использовать дом в качестве укрытия из-за бури, которая прошла не так давно.

Семья поделилась историей с пользователями сети. Те, в свою очередь, отметили, что американцам понадобится очень много времени, чтобы привести дом в нормальное состояние. А кто-то и вовсе посоветовал избавиться от недвижимости:

"Нужно снести дом и построить новый, после такого сюда уже не вернуться".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как лечились древние римляне.
Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители