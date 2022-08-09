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3 часа назад

Покупателей британского магазина возмутило появление рождественских шоколадок

Газета.Ru

Посетители британского универмага Tesco возмутились, обнаружив, что в продаже в августе появились рождественские шоколадки. Об этом сообщает Express.

Покупателей возмутило появление рождественских шоколадок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первой свое возмущение выразила покупательница в соцсетях — она обнаружила упаковки шоколадных конфет Sweet Tubs, которые поступают в продажу перед Рождеством, в четверг, 4 августа.

«Какой первый признак Рождества в магазинах? Sweet Tubs! Я думала, что коробки со сладостями никогда не появляются на полках так рано! Обычно после Хэллоуина, но никогда не в начале августа»,

— написала возмущенная женщина.

Ее поддержали другие комментаторы.

«К Рождеству нас всех будет от них тошнить! Когда я рос, такого не было», «Я отказываюсь заходить в какой-либо магазин с рождественскими вещами до ноября»,

— написали британцы.

У магазина Tesco нашлись и защитники, которые предположили, что таким образом сеть старается помочь покупателям справиться с ростом стоимости жизни.

«Людям надо распределить рождественские расходы. Особенно в этом году. Это маленькая помощь»,

— высказались в соцсетях в поддержку Tesco.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании научилась сама делать сливочное масло из-за высоких цен.

Безумный мир,
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