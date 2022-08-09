Покупателей возмутило появление рождественских шоколадок

Посетители британского универмага Tesco возмутились, обнаружив, что в продаже в августе появились рождественские шоколадки. Об этом сообщает Express.
Первой свое возмущение выразила покупательница в соцсетях — она обнаружила упаковки шоколадных конфет Sweet Tubs, которые поступают в продажу перед Рождеством, в четверг, 4 августа.
«Какой первый признак Рождества в магазинах? Sweet Tubs! Я думала, что коробки со сладостями никогда не появляются на полках так рано! Обычно после Хэллоуина, но никогда не в начале августа»,
— написала возмущенная женщина.
Ее поддержали другие комментаторы.
«К Рождеству нас всех будет от них тошнить! Когда я рос, такого не было», «Я отказываюсь заходить в какой-либо магазин с рождественскими вещами до ноября»,
— написали британцы.
У магазина Tesco нашлись и защитники, которые предположили, что таким образом сеть старается помочь покупателям справиться с ростом стоимости жизни.
«Людям надо распределить рождественские расходы. Особенно в этом году. Это маленькая помощь»,
— высказались в соцсетях в поддержку Tesco.
Ранее сообщалось, что жительница Великобритании научилась сама делать сливочное масло из-за высоких цен.