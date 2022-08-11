Замужняя женщина обанкротила 18 любовников и попалась

Замужняя модель из Китая встречалась сразу с 18 мужчинами, обманула их на сумму, превышающую два миллиона юаней (18 миллионов рублей, и попалась. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: unsplash unsplash

29-летняя китаянка по фамилии У начала преступную деятельность в 2017 году. Мошенница знакомилась с мужчинами, втиралась к ним в доверие, убеждала, что хочет выйти за них замуж и даже проводила предсвадебные фотосессии.

А после, добившись расположения жертв, требовала у них деньги – чаще всего под предлогом помощи семье. Она говорила, что отец болен раком, племянника нужно вызволить из тюрьмы или брату нужны деньги на покупку дома.

Чтобы помочь возлюбленной, некоторые мужчины даже брали кредиты. Но не так давно афера У раскрылась. Она попросила любовника по фамилии Ван выступить в роли ее брата. У объяснила это тем, что пытается избавиться от мужчины по фамилии Ли, который якобы выслеживает ее из-за неуплаченных налогов. На самом же деле Ли одолжил У около 900 тысяч юаней (8,1 миллион рублей).

Встретившись с Ли, Ван заподозрил неладное:

"Мужчина спросил меня, когда мы сможем вернуть ему деньги. По его словам, ему не хватало средств, и он уже продал свой дом. Я сразу заподозрил, что У что-то скрывает. Как может быть, что человек, который требует от других уплаты налогов, продал собственный дом?".