Женщина устала ждать стоматолога и руками вырвала себе 13 зубов

42-летняя Даниэль Уоттс из города Бери-Сент-Эдмундс, Велкобритания, руками вырвала почти половину своих зубов. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2015 году государственная стоматологическая клиника, к которой была прикреплена женщина, закрылась из-за сокращения штата. По словам Уоттс, в течение шести лет она обращалась ко множеству других специалистов, однако ни один из них не соглашался принимать новых пациентов.

Британка долгое время страдала от воспаления десен. В итоге она устала ждать приема у стоматолога и самостоятельно удалила 13 зубов.

«Я живу с этим каждый день. Я принимаю обезболивающие препараты, хожу на работу и забочусь о своих детях. Мне приходится постоянно прятать свою улыбку. Я ненавижу разговаривать с людьми, даже с теми, кого знаю»,

— рассказала Уоттс.