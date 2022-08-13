70-летний миллионер соорудил «бункер для мужчин» и сел в тюрьму

В Британии на шесть недель посадили в тюрьму 70-летнего предпринимателя Грэма Уилдина, который без разрешения на строительство соорудил под своим домом «бункер для мужчин». В подземном помещении он оборудовал частный развлекательный комплекс с кинотеатром, тренажёрным залом, казино, баром и боулингом. Ещё в 2018 году миллионера обязали снести постройку, но он четыре года саботировал решение суда.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Уилдин построил бункер в 2014 году. В подземное помещение он мог попасть прямо из своего дома в городе Синдерфорд на юго-западе Англии. Однако никакого разрешения на строительство у бухгалтера-миллионера не было, хотя его развлекательный комплекс находился прямо под домами соседей.

После ряда предупреждений в ноябре 2018 года суд постановил снести бункер и дал Уилдину время до 25 апреля 2020 года. Однако бухгалтер не торопился избавляться от своего детища, чем ещё сильнее рассердил соседей.

«Это просто позор, потому что раньше он был частью нашего комьюнити, веселился с нами на вечеринках, посещал общие мероприятия. Но теперь он просто бесит тут всех и плохо с нами обращается», — рассказал газете Daily Mail один из соседей Уилдина.

В июне 2021 года Уилдина признали виновным в неуважении к суду, так как бункер он не снёс. Ему дали новый срок на ликвидацию постройки — до 10 марта 2022 года. Тогда же суд приговорил мужчину к шестинедельному тюремному заключению. Исполнение наказания пообещали отсрочить на 12 месяцев при условии, что подземный развлекательный комплекс снесут за 18 недель.