Женщина увидела вещий сон и выиграла два миллиона

Венера Тенсина из Екатеринбурга выиграла два миллиона рублей в моментальную лотерею «Столото» и купила квартиру для дочери. Счастливица призналась, что перед выигрышем она увидела вещий сон.

Фото: Уральский меридиан Уральский меридиан

«Неловко об этом говорить, но сами знаете, что в народе считается к деньгам, – рассказала женщина, стесняясь. – Именно это мне и снилось».

Два миллиона Венера выиграла в «Столото» ещё год назад, и недавно рассказала, как она потратила выигрыш.

«Выбрала квартиру в новостройке, – поделилась победительница лотереи. – Студия небольшая, но с хорошей планировкой. Подарю ее дочери».

Дочь Венеры получит новую квартиру, когда вырастет, так как девочка еще не достигла совершеннолетия. Женщина также призналась, что лотерейный билет ей подарила мама, и на выигрыш она даже не надеялась. Зато теперь стала верить в приметы и купила себе монетку на удачу.

«Потирая монетку, я загадываю желания, – рассказала Венера. – Шаг за шагом мои цели и мечты сбываются».

После крупного выигрыша женщина стала покупать лотерейные билеты. При этом, старается выбирать те билеты, в которых имеются числа даты её рождения.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», за 2021 год совокупная сумма выигрышей в лотерею жителей Свердловской области составила 1 024 286 778 рублей.