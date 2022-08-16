Женщина увидела вещий сон и выиграла два миллиона

Венера Тенсина из Екатеринбурга выиграла два миллиона рублей в моментальную лотерею «Столото» и купила квартиру для дочери. Счастливица призналась, что перед выигрышем она увидела вещий сон.
«Неловко об этом говорить, но сами знаете, что в народе считается к деньгам, – рассказала женщина, стесняясь. – Именно это мне и снилось».
Два миллиона Венера выиграла в «Столото» ещё год назад, и недавно рассказала, как она потратила выигрыш.
«Выбрала квартиру в новостройке, – поделилась победительница лотереи. – Студия небольшая, но с хорошей планировкой. Подарю ее дочери».
Дочь Венеры получит новую квартиру, когда вырастет, так как девочка еще не достигла совершеннолетия. Женщина также призналась, что лотерейный билет ей подарила мама, и на выигрыш она даже не надеялась. Зато теперь стала верить в приметы и купила себе монетку на удачу.
«Потирая монетку, я загадываю желания, – рассказала Венера. – Шаг за шагом мои цели и мечты сбываются».
После крупного выигрыша женщина стала покупать лотерейные билеты. При этом, старается выбирать те билеты, в которых имеются числа даты её рождения.
Как сообщили в пресс-службе «Столото», за 2021 год совокупная сумма выигрышей в лотерею жителей Свердловской области составила 1 024 286 778 рублей.
В регионе было продано более 5 млн счастливых билетов. Обладателями крупных призов в 2021 году стали 79 участников: 44 человека выиграли от 500 тысяч до миллиона рублей, еще 35 человек стали лотерейными миллионерами.