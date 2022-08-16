Бразилец выжил на необитаемом острове, питаясь лимонами и углем

51-летний бразилец 5 дней провел на необитаемом острове после того, как его унесло в море течением. Об этом сообщает агентство G1.

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Мужчина по имени Нельсон Неди рассказал, что занимался скалолазанием, но его сбило с ног прибрежной волной. Он спрыгнул в море, но его подхватило течение и унесло на остров. Там он нашел пещеру и переночевал в ней. На следующий день бразилец начал исследовать остров в поисках еды, однако ему удалось найти только лимоны и уголь.

«Я ел их со шкуркой и косточками. Потом увидел, как обезьяны перекусывают углем, и решил попробовать делать так же», — отметил мужчина.

Пытаясь выбраться с острова, Неди подавал сигналы людям на материке, но они не замечали его. Также он пытался добраться дотуда вплавь и на самодельном плоту, однако течение не позволяло ему это сделать.