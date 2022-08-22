Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Девушка заказала джинсы и получила «костюм аквалангиста»

Lenta.ru

Блогерша Мелани Уилмот заказала джинсы на сайте ретейлера Shein и удивилась их длине при получении. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заказала джинсы и получила «костюм аквалангиста»
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео девушка привела скриншот каталога интернет-магазина, где данный предмет гардероба рекламировала модель. Так, брюки скинни облегали ноги манекенщицы, расширяясь в области щиколоток и прикрывая верхнюю часть кроссовок. Затем юзерша показала, как она сама выглядит в приобретенном изделии. На кадрах видно, что джинсы значительно длиннее ног покупательницы — пустые штанины лежат на полу.

В свою очередь, зрители сравнили наряд девушки с костюмом для плавания под водой. «Штаны были сшиты для жирафа», «Аквалангист», «"Русалочка", джинсовая версия», «Как насчет того, чтобы заняться дайвингом?» — прокомментировали они.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители