Невеста разослала свадебные приглашения со ссылкой на Pornhub

Невеста из США случайно отправила гостям свадебные приглашения, в которых была ссылка на Pornhub, пишет Complex. По словам женщины, она заметила ошибку слишком поздно.
Как рассказала невеста, она отправляла приглашения по электронной почте. Женщина, чтобы не придумывать дизайн приглашений, воспользовалась стандартными шаблонами, доступными на одном из сайтов, но не заметила подвох. Оказалось, в конце открытки была ссылка на Pornhub.
«Чтобы узнать больше о свадьбе, посетите наш веб-сайт», — говорилось в сообщении.
Сама американка, заметив свою оплошность, отнеслась к ситуации с юмором, но переживает, что ее родственники, особенно мать, неправильно ее поймут. Пользователи соцсетей тоже удивились, почему женщина не проверила внимательно приглашения перед отправкой.