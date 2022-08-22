Невеста разослала свадебные приглашения со ссылкой на Pornhub

Невеста из США случайно отправила гостям свадебные приглашения, в которых была ссылка на Pornhub, пишет Complex. По словам женщины, она заметила ошибку слишком поздно.

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Как рассказала невеста, она отправляла приглашения по электронной почте. Женщина, чтобы не придумывать дизайн приглашений, воспользовалась стандартными шаблонами, доступными на одном из сайтов, но не заметила подвох. Оказалось, в конце открытки была ссылка на Pornhub.

«Чтобы узнать больше о свадьбе, посетите наш веб-сайт», — говорилось в сообщении.