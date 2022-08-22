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1 час назад

Невеста случайно отправила гостям свадебные приглашения со ссылкой на Pornhub

Газета.Ru

Невеста из США случайно отправила гостям свадебные приглашения, в которых была ссылка на Pornhub, пишет Complex. По словам женщины, она заметила ошибку слишком поздно.

Невеста разослала свадебные приглашения со ссылкой на Pornhub
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала невеста, она отправляла приглашения по электронной почте. Женщина, чтобы не придумывать дизайн приглашений, воспользовалась стандартными шаблонами, доступными на одном из сайтов, но не заметила подвох. Оказалось, в конце открытки была ссылка на Pornhub.

«Чтобы узнать больше о свадьбе, посетите наш веб-сайт», — говорилось в сообщении.

Сама американка, заметив свою оплошность, отнеслась к ситуации с юмором, но переживает, что ее родственники, особенно мать, неправильно ее поймут. Пользователи соцсетей тоже удивились, почему женщина не проверила внимательно приглашения перед отправкой.

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