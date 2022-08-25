Австралиец Питер Лалор приехал в Англию и будучи туристом не мог проигнорировать легендарные местные пабы. Однако посещение одного из них прожгло дыру в бюджете мужчины: бутылка пива обошлась ему в 55 тысяч долларов, сообщает Daily Star.

Питер, находясь в Манчестере, отправился в местный паб. Там мужчина взял бутылку пива, а когда наступило время уходить, не глядя оплатил счет банковской картой. Турист осознал, что произошла ошибка, когда на его телефон пришло push-уведомление о списании полусотни тысяч долларов.

Приобретение самого дорогого пива в истории не входило в планы австралийца. Он обратился к официанту – тот вбил неправильную сумму покупки при оплате терминалом и оставил гостя без гроша. Подоспевший менеджер заведения принес извинения, помог оформить возврат средств. Однако столь крупную сумму Питеру пришлось ждать в течение нескольких дней.

“А в моих финансах все это время была огромная дыра”, — пожаловался мужчина.

Пойдет ли Питер в это заведение еще раз – несмотря на приглашение менеджера – неизвестно.