Дети отомстили объявившемуся через 15 лет отцу

Пользовательница Reddit под ником Careless_Occasion поделилась историей о том, как она и ее брат оригинально отомстили отцу, объявившемуся через 15 лет за наследством после смерти их матери. Дочь и сын оставили беспорядок в доме, в результате чего мужчине пришлось самостоятельно проводить уборку в жилище.

Авторша поста рассказала, что в прошлом году ее мать скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, и она вместе с братом временно переехала в дом покойной родственницы, чтобы заняться организацией похорон. Как отметила женщина, этот дом должен был по наследству перейти к отцу, бросившему семью 15 лет назад, но так и не оформившему развод с ее матерью.

В один из дней, когда рассказчица и ее брат решали ритуальные вопросы, к ним пришел полицейский. Ему поступила жалоба от их отца о том, что кто-то незаконно проник в доставшееся ему в наследство жилье. «Под "кто-то" отец имел в виду меня и брата. Оказалось, что отец приходил к дому матери рано утром, но мы не открыли ему дверь, потому что оба спали. Видимо, он решил, что мы специально игнорируем его, и вызвал полицию», — уточнила пользовательница.