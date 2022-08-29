Женщина забыла свое имя из-за появившейся плесени

У 37-летней австралийки Эми Скилтон развилось ингаляционное слабоумие из-за спрятавшейся у нее дома плесени. На историю женщины обратило внимание издание NYP.

Известно, что еще в 2016 году Скилтон переехала вместе с мужем в новый дом, и уже через пару месяцев почувствовала себя плохо. Она жаловалась на усталость, аллергию, резкий набор веса. Но, главное, она заметила, что стала хуже соображать.

Обратившись к неврологу, специалист диагностировал у женщины ингаляционный вид болезни Альцгеймера. Скилтон стала забывать, как одеваться, где она припарковала свой мотороллер и даже свое имя.

Медики не могли объяснить причину такого заболевания. И через некоторое женщина обратила внимание на пост в соцсетях, в котором говорилось об образовавшейся из-за протечки плесени, пагубно повлиявшей на здоровье мужа ее подруги. И тогда Скилтон вспомнила, что в гараже под ее собственным домом тоже есть протечка.

Позже биолог подтвердил, что из-за протечки в доме заплесневели ковры и матрас, на котором спала женщина. Генетический тест также показал, что Скилтон обладает повышенной чувствительностью к токсинам плесени.