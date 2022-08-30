Латиноамериканец завел семью из тряпичных кукол

Тиктокер из Латинской Америки снял несколько видеороликов о своей жизни, которые шокировали интернет: мужчина живет с тряпичной куклой и даже имеет от нее детей. Историю необычного фетиша рассказывает издание The Mirror.
Мужчина рассказал, что полюбил Наталью (таково имя искусственной пассии) примерно год назад. По его словам, эти необычные отношения избавили его от одиночества.
Намерения тиктокера весьма серьезны: он уже познакомил Наталью со своей семьей, намерен жениться и даже завел несколько тряпичных детей. Мужчина регулярно выкладывает ролики о том, как его “наследники” учат уроки и проводят время перед телевизором.
Также он показывает прогулки с невестой и совместный шоппинг.
Однако видеоотчеты латиноамериканца вызвали бурную дискуссию в комментариях. Поэтому ему пришлось отключить возможность комментировать публикации.
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