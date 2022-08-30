Латиноамериканец завел семью из тряпичных кукол

Тиктокер из Латинской Америки снял несколько видеороликов о своей жизни, которые шокировали интернет: мужчина живет с тряпичной куклой и даже имеет от нее детей. Историю необычного фетиша рассказывает издание The Mirror.

Фото: @montbk5959 / TikTok @montbk5959 / TikTok

Мужчина рассказал, что полюбил Наталью (таково имя искусственной пассии) примерно год назад. По его словам, эти необычные отношения избавили его от одиночества.

Намерения тиктокера весьма серьезны: он уже познакомил Наталью со своей семьей, намерен жениться и даже завел несколько тряпичных детей. Мужчина регулярно выкладывает ролики о том, как его “наследники” учат уроки и проводят время перед телевизором.

@montbk5959 / TikTok

Также он показывает прогулки с невестой и совместный шоппинг.

Однако видеоотчеты латиноамериканца вызвали бурную дискуссию в комментариях. Поэтому ему пришлось отключить возможность комментировать публикации.