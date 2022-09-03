Как мужчина нашел у себя во дворе динозавра

Каждый из нас хотел бы найти сундук с сокровищами на заднем дворе своей дачи. А что на счет динозавра? В Португалии мужчина, копаясь на заднем дворе наткнулся на скелет реального динозавра. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Исследователи из Лиссабонского университета заявили, что окаменелый скелет, обнаруженный на заднем дворе одного из обычных домов, может быть самым большим динозавром, когда-либо найденным в Европе.

Владелец дома в центральном португальском городе Помбал копал в своем саду, чтобы освободить место для расширения, и вдруг обнаружил окаменелые фрагменты динозавра.

Владелец связался с палеонтологами, которые, приехали к нему и обнаружили ребро длиной около трех метров.

«Это один из самых больших образцов, обнаруженных в Европе, а возможно, и в мире», — заявила информационному агентству AFP палеонтолог Элизабет Малафайя с факультета естественных наук Лиссабонского университета.

По данным ученых, динозавр, возможно, был около 25 метров в длину и 12 метров в высоту и жил около 145 миллионов лет назад, в верхнеюрский период.